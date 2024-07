Abraham Milan: ripresi i CONTATTI con la Roma, intanto C’É IL SI’ dell’inglese

Il Milan riapre i contatti con la Roma per Tammy Abraham: i rossoneri hanno già incassato il sì dell’attaccante

Il nome di Tammy Abraham non è ancora uscito dai radar del calciomercato del Milan, anzi. I rossoneri hanno portato avanti i loro contatti con la Roma, dialoghi che proseguono alla ricerca di una soluzione che possa accontentare tutte le parti.

Come fa sapere il giornalista Matteo Moretto su X, l’attaccante avrebbe già dato il proprio sì ai rossoneri. Possibile che possa essere inserito qualche altro giocatore come contropartita nell’affare con i giallorossi: per il Diavolo l’inglese non è comunque un’alternativa a Morata.