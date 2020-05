Acquafresca: «Mourinho mi voleva all’Inter»

L’attaccante Robert Acquafresca racconta alcuni aneddoti di mercato legati alla sua carriera: «Mourinho mi rivoleva all’Inter»

L’ex attaccante Robert Acquafresca ha svelato alcuni retroscena di mercato durante una diretta Instagram con il giornalista Nicolò Schira: «Dopo il fallimento del Toro mi volevano Milan, Juve e Inter, Samp e Palermo. Ho scelto i nerazzurri perché avevano il progetto più importante per me. Mi hanno preso e mandato in comproprietà: c’erano Chievo e Treviso in lizza, ho scelto i trevigiani».

«Quell’estate il mio cartellino era dei nerazzurri, ma non volevo più essere trattato come un pacco postale. José Mourinho mi rivoleva a Milano e la società mi aveva manifestato questa intenzione: stavo già cercando casa in zona San Siro. Ausilio mi voleva nei quattro attaccanti, avrei potuto vincere il Triplete. Inizialmente dovevo andare in prestito al Genoa, ma poi Branca ha voluto cedermi. Mi ha fatto rosicare l’essere venduto al Genoa, mentre io volevo restare a Cagliari a quel punto. Branca mi minacciò di mandarmi fuori rosa se non avessi accettato il Genoa».