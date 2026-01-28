Adama Traorè West Ham, ufficiale il trasferimento dell’attaccante: il comunicato e i dettagli dell’operazione

Adama Traorè West Ham, è stato ufficializzato il trasferimento dell’attaccante: il comunicato e i dettagli dell’affare

Il West Ham United aggiunge muscoli e velocità supersonica al proprio motore offensivo. Con un comunicato ufficiale diramato pochi minuti fa, il club dell’East London ha confermato l’acquisto a titolo definitivo di Adama Traoré. L’ala spagnola, arrivata alla soglia dei 30 anni, lascia il Fulham per una cifra non rivelata e si trasferisce all’Olympic Stadium, pronto a iniziare una nuova avventura in Claret and Blue. L’operazione non è solo un rinforzo tecnico, ma una vera e propria “reunion”: Traoré ritrova infatti Nuno Espírito Santo. L’allenatore portoghese aveva già allenato Adama al Wolverhampton, trasformandolo in una delle armi più letali del campionato inglese tra il 2018 e il 2021.

Un veterano della Premier League

Nato a Barcellona e cresciuto nella celebre Masia blaugrana, Adama Traoré è ormai un veterano del calcio d’Oltremanica. Dal suo arrivo all’Aston Villa nel 2015, ha collezionato 262 presenze in Premier League, vestendo le maglie di Middlesbrough, Wolves e Fulham, mettendo a referto 14 gol e 25 assist. Forte fisicamente, quasi inarrestabile nell’uno contro uno e dotato di un’accelerazione bruciante, Traoré rappresenta l’innesto ideale per il sistema di gioco di Nuno. “Adama è un giocatore affermato che aggiungerà esperienza e qualità al nostro potere offensivo”, si legge nella nota del club.

Le prime parole: “Conosco il West Ham grazie a un film”

Il giocatore, che ha scelto la maglia numero 17, si è detto entusiasta, svelando anche un curioso aneddoto legato alla cultura pop: “Seguo il West Ham da molto tempo. È un club enorme. Lo guardo da quando ero piccolo, da quando ho visto un film sul West Ham”, ha dichiarato Traoré. “So dei tifosi e di quanta passione hanno. La mia mentalità è sempre quella di migliorare e aiutare la squadra. Adoro le sfide”.

La soddisfazione di Nuno

Anche Nuno Espírito Santo non ha nascosto la soddisfazione per aver riabbracciato il suo pupillo: “Siamo molto felici di accogliere Adama. È qualcuno che conosco bene, le sue qualità uniche ci daranno un’opzione diversa per attaccare le aree avversarie da qui alla fine della stagione”. Il West Ham piazza dunque un colpo di sostanza: esperienza e potenza per la rincorsa in classifica.

