Adani critica Tudor: «Ha ottenuto un risultato diverso. Aveva il calendario più facile, poi è successo questo» - Calcio News 24

Adani, opinionista televisivo, ha voluto commentare così la Juve dopo il pareggio conquistato contro la Lazio

Daniele Adani, a La Domenica Sportiva, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quella che è stata la gara della Juve contro la Lazio: analizzando la corsa Champions League.

ADANI – «Udinese e Venezia non sono squadre che regalano niente. Quindi la Juventus è andata un po’ a rilento, quando è arrivato Tudor aveva il calendario migliore e alla fine ha ottenuto tre vittorie, tre pareggi e una sconfitta, è andata un po’ piano. Vediamo cosa farà la Roma a Bergamo ma giocare su un calendario sulle avversarie e dare per scontato dei risultati, non è quello che io ho imparato sul campo».