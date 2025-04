Addio a Papa Francesco, il messaggio del Presidente del Parma Kyle Krause: «Il mondo è migliore grazie a lui»

Nel giorno dell’addio a Papa Francesco, sono in molti ad aver lasciato un messaggio di cordoglio per il pontefice.

A questi si aggiunge anche il presidente del Parma Kyle Krause che ha espresso sul proprio profilo ufficiale X le condoglianze alla Santa Sede.

«Papa Francesco è stato fonte di ispirazione per molti di noi. Il mondo è migliore grazie a lui. La nostra Chiesa è migliore grazie a lui. Lo porterò per sempre nel mio cuore per essere una persona migliore».