Adebayor controcorrente: «Non dono, faccio quello che voglio»

Emmanuel Adebayor, ex centravanti dell’Arsenal ora in Paraguay, va controcorrente: «non ho portato io il virus in Togo»

Che Emmanuel Adebayor fosse un personaggio particolare lo sapevamo, ma l’ex Arsenal ha rilasciato un’intervista davvero particolare sull’emergenza coronavirus. Ecco le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport:

«Per quelli che dicono che non faccio una donazione: è vero non ne faccio. Molto semplice. Faccio quello che voglio fare, mangio quello che voglio mangiare e questa è la cosa più importante. Ci saranno persone che mi criticheranno perché non ho creato una fondazione a Lomé. Ma sembra che sono stato io a portare il virus a Lomé. È una situazione molto sfortunata, ma è così ed è il Paese che è così».