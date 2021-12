Adli, il Milan lo vuole già a gennaio: pressing con il Bordeaux

Milan in pressing per portare Yacine Adli subito in rossonero. Il franco-algerino è già stato acquistato quest’estate dal club di Via Aldo Rossi ma…

I piani rossoneri ruotavano attorno a Bakayoko ma il francese sta deludendo le aspettative e ora il Milan sarebbe intenzionato a cambiare strategia per il centrocampo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Il Diavolo sarebbe in pressing con il Bordeaux per prendere subito Yacine Adli, già acquistato quest’estate ma lasciato un anno in prestito al club francese. Maldini e Massara starebbero studiando la fattibilità dell’operazione: portarlo anticipatamente a Milanello. Non sarà facile in quanto Petkovic lo considera perno inamovibile nel proprio scacchiere.