Agente Lukaku: «Romelu mi sorprende anche con i suoi numeri»

Federico Pastorello, agente di Lukaku, parla dell’arrivo e dell’impatto del suo assistito in Serie A: grande momento per il belga

Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, ha parlato a Sky Sports Uk dell’impatto del centravanti dell’Inter nel campionato di Serie A.

«Se dicessi che non sono sorpreso, in parte mentirei. Non avevo dubbi che l’arrivo di Romelu in Serie A sarebbe stato un successo, ma mi sorprende persino con i suoi numeri. All’inizio è sempre complicato, quindi è davvero incredibile avere un impatto così positivo».