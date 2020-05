Agente Rugani: «Scambio con Milik? Mossa intelligente ma difficile»

Il procuratore di Rugani commenta la possibilità di uno scambio tra Juve e Napoli che coinvolgerebbe Milik e il difensore bianconero

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato del possibile inserimento del difensore in una trattativa tra Juve e Napoli per Milik.

SCAMBIO CON MILIK – «Daniele come contropartita per arrivare a Milik? Per adesso non ci sono contatti. Data la futura crisi economica, nel prossimo mercato bisognerà agire d’astuzia, cosa che noi italiani sappiamo fare, quindi gli scambi possono diventare molto attuali. Rugani-Milik anche se sembra la mossa più intelligente da fare, metterla in pratica è più difficile. Se una società valuta un calciatore 50 milioni non è che con la crisi lo valuta 25, anzi, in uno scambio e data la crisi si pretende la giusta valutazione. C’è poi un altro discorso che prevede negli scambi di mantenere alte entrambe le valutazioni dei cartellini».