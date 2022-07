Agente Suarez: «Due offerte dall’Italia, vuole giocare lì. Una è del Monza…» . Così il procuratore del pistolero

Marco Kirdemir, agente di Luis Suarez, ha parlato ad ‘AS’ del futuro dell’attaccante. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Porto offerte a Suarez e dunque sono in costante contatto con lui e so che tipo di offerte riceve. Il Fenerbahce lo ha contattato direttamente. Hanno offerto 6 milioni di euro, ma Suarez ha rifiutato. Vuole giocare in Italia. Ci sono due offerte. Una è del Monza, da 4 milioni di euro. Poiché il valore della sua immagine è elevato, stipulerebbe un accordo sui diritti e il suo stipendio aumenterebbe».