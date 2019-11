Agoume tranquillo: «In prima squadra all’Inter? Il momento arriverà»

Intervistato dall’Equipe Lucien Agoumè, capitano della Francia Under 17, ha parlato di Inter e del suo futuro

La Francia Under17 al Mondiale di categoria in Brasile grazie alla tripletta di Arnaud Kalimuendo. Ai microfoni dell’Equipè il capitano dei Galletti, Lucien Agoumè, ha parlato del Mondiale e del suo futuro all’Inter.

MONDIALE – «Una medaglia non è una cosa da poco, abbiamo battuto una bella squadra che è campione d’Europa in carica, questo significa che chiudiamo come migliore nazione europea in questa competizione. Bisogna valorizzare questo terzo posto, ma devo riconoscere che volevamo la finale per il primo. Siamo la Francia, una nazione di riferimento. Abbiamo sempre l’ambizione di vincere ogni competizione. Va bene il terzo posto, ma speravamo in qualcosa di meglio».

INTER – «Adesso tornerò a Milano e lavorerò. Sono ancora giovane, ho 17 anni; se non giocherò tra i professionisti quest’anno non sarà un problema, il momento arriverà. Il mio obiettivo è quello di migliorare negli allenamenti e vedere quello che succederà a fine stagione»