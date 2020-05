Aguero Inter, l’agente: «Non ho parlato coi nerazzurri, è felice al City»

Il procuratore di Sergio Aguero fa chiarezza dopo l’accostamento dell’attaccante del Manchester City all’Inter di Conte

Intervenuto ai microfoni di fcinternews.it, l’agente di Sergio Aguero, Hernan Reguera, ha smentito con decisione le voci riguardanti il possibile trasferimento del suo assistito all’Inter.

«Ha un contratto con il Manchester City fino al 2021, non c’è alcuna possibilità che vada via prima. Poi si vedrà. Inter? Non ho parlato coi nerazzurri e il motivo è semplice: Aguero sta benissimo ai Citizens e non ha nessuna intenzione di cambiare squadra».