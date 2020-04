Aguero rivela: «Messi resterà al Barcellona»

Sergio Aguero parla del futuro del connazionale argentino Lionel Messi: «È felice, resterà al Barcellona»

Sergio Aguero è convinto che Lionel Messi resterà a Barcellona nonostante le numerosi voci di mercato che lo hanno coinvolto: «Leo è una leggenda del Barça e un giocatore simbolo del club blaugrana, è rimasto in un club dove sono passati tanti giocatori. So che in passato ha avuto la possibilità di cambiare squadra, ma poi ha sempre deciso di restare».

«È felice al Barcellona e ci resterà, a meno che non succedano cose catastrofiche. Non penso sia comunque questo il caso», ha ammesso l’attaccante del Manchester City ai microfoni de El Chiringuito.