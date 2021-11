Aguero si ritira? Dal Barcellona smentiscono: «Valuterà tra 3 mesi»

La notizia che il Kun Aguero possa ritirarsi per i problemi al cuore ha fatto il giro del mondo ma dal Barcellona smentiscono

La notizia che il Kun Aguero possa ritirarsi dal mondo del calcio per problemi al cuore ha fatto rapidamente il giro del mondo. Dal Barcellona, tuttavia, smentiscono categoricamente questa ipotesi come afferma il vice presidente Rafael Yuste al Sun: «Smentisco queste voci. Aguero ha tre mesi per vedere come si evolve questa anomalia. Ci hanno detto che aveva bisogno di tre mesi per valutare se poteva continuare a giocare a calcio o meno».

Anche il tecnico Xavi ha smentito le indiscrezioni: «Gli ho parlato l’altro giorno. Quello che è emerso non è vero. Non abbiamo queste informazioni, stiamo parlando con lui. Cercheremo di aiutarlo in modo che possa continuare a giocare a calcio. È calmo, felice».