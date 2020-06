Aguilera: «Il Genoa è cresciuto grazie a Nicola»

Carlos Aguilera ha elogiato le qualità del Genoa di Davide Nicola: le dichiarazioni dell’ex calciatore rossoblù

Carlos Aguilera, ex calciatore del Genoa, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della passione per i colori rossoblù: «Sono tifoso del Penarol in Uruguay, dell’Italia ricordo con affetto i successi e la Coppa Italia vinta col Torino, ma il Genoa occupa una parte importante del mio cuore».

«Anche se non sono riuscito a vedere tutte le partite prima dello stop del campionato posso dire che dopo l’ultimo cambio di allenatore, con Nicola in panchina, questo Genoa è cresciuto parecchio», ha concluso Aguilera.