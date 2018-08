Ola Aina è un nuovo calciatore del Torino: il club granata ha ufficializzato l’arrivo del terzino destro dal Chelsea

«Il Torino comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dal Chelsea il terzino destro anglo-nigeriano Ola Aina, classe 1996» con questo comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il club di Urbano Cairo dà il benvenuto al suo nuovo esterno.

Queste le prime parole del giocatore: «Il Torino mi serviva da tempo. So che questa è una società che crede nei giovani e per me è molto importante. In Italia so che posso imparare tanto, soprattutto nella capacità di stare in campo. La tattica e l’organizzazione di gioco sono fondamentali. Voglio vivere al massimo quest’avventura e voglio ringraziare ancora una volta il Toro per avermi scelto. Non vedo l’ora di cominciare: ora tocca a me».