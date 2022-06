Ajax, riecco Ihattaren: «Voglio dimostrare a tutti chi è il vero Mo!»

Il fantasista olandese Ihattaren, passato all’Ajax dalla Juventus, si è detto entusiasta per la nuova avventura olandese

Dopo una stagione turbolenta, Mohamed Ihattaren è pronto a far vedere nuovamente il meglio di se. Il fantasista, passato in prestito alla Ajax dalla Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali dei lancieri.

LE PAROLE – «Sono davvero entusiasta di mostrare a tutti chi è il vero Mo. Ho ancora molta strada da fare fino alla fine della mia carriera, ma sono felice di essere in gran forma e poter fare quel che ho sempre fatto e per cui sono conosciuto. Ora è il momento di mostrarlo e di non preoccuparsi di nient’altro, nemmeno della forma fisica».