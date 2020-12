Ajax, scarcerato Quincy Promes: è sospettato di essere coinvolto in un accoltellamento

Il Procuratore Generale di Amsterdam ha scarcerato nella giornata di oggi l’attaccante dell’Ajax Quincy Promes.

Il giocatore era stato arrestato domenica: è sospettato di aver partecipato ad un accoltellamento avvenuto lo scorso luglio. Promes resta comunque indagato per la vicenda.

28-jarige man die zondag is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij is heengezonden. Volgens OM zijn er geen gronden om voorarrest te verlengen. Onderzoek loopt. Man blijft verdachte. Wanneer is voorlopige hechtenis mogelijk? Zie: https://t.co/HfuwPqFW9Q

— OM Amsterdam (@OM_Amsterdam) December 15, 2020