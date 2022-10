Ajax, Schreuder: «Napoli forte, ma così possiamo vincere»

Schreuder, tecnico dell’Ajax, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Napoli: le dichiarazioni

LE PAROLE – «Abbiamo ricevuto molte critiche dopo la partita di sabato, dovevamo vincere e il risultato era importante. Non siamo riusciti a giocare come avremmo voluto. Non posso dire niente ai ragazzi, ne abbiamo parlato dopo la partita. Naturalmente abbiamo tirato le conclusioni per poterci migliorare. Contro il Napoli dobbiamo avere fiducia nei nostri giocatori, possiamo giocare molto bene, sarà davvero una bella partita. La motivazione sarà facile da avere contro una squadra così forte. E’ una delle squadre più forti della Serie A. Dobbiamo giocare come squadra. Sono imbattuti quest’anno, sono davvero forti».