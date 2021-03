Ajax, ten Hag: «Roma? Sarà un match da Champions League»

Il tecnico dell’Ajax, ten Hag, ha parlato ai canali ufficiali del club olandese per presentare la sfida contro la Roma

«Olimpico? Non ci sono mai stato, ma non ancora per molto. È un grande match Roma-Ajax, due grandi club che si affrontano, è uno scenario da Champions. Roma? “Ovviamente non ci sono squadre deboli ai quarti di Europa League. Ciò significa che spesso gli incontri sono in equilibrio, poi il modo in cui le squadre arriveranno al match sarà determinante. Ambizioni? Stiamo costruendo una squadra forte per gli anni che verranno. Questo tipo di competizione ci dà un incentivo, possiamo accelerare il processo. Siamo felici di questa sfida».