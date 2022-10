Ajax, Van Der Sar: «Vediamo come reagiremo alla sconfitta»

Edwin Van Der Sar, direttore generale dell’Ajax, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Il Napoli ha giocato una bellissima partita ad Amsterdam ma in generale sta giocando benissimo da mesi. Per noi sarà difficile, vediamo come i nostri giocatori reagiranno dopo la sconfitta dell’andata».

LUCCA – «È un progetto di Huntelaar: l’ha visto, è un ragazzo giovane, è alto e veloce. Penso che in questo mese possa giocare di più».

FILOSOFIA DI MERCATO – «Abbiamo venduto 7 giocatori e solo per cambiare la squadra è difficile attingere solo dall’Accademia. Ma ci sono diversi giocatori, come Taylor, Rensch. E poi dalle cessioni abbiamo incassato 200 milioni e abbiamo avuto l’opportunità di attingere sul mercato per rinforzare immediatamente la squadra».

IMPRESSIONATO DAL NAPOLI – «Il Napoli ha praticato un calcio veloce, senza paura. Lobotka, che ha giocato nelle nostre giovanili, è diventato un centrocampista fortissimo. Poi Kvaratskhelia, Noi abbiamo sbagliato tante cose e speriamo di fare una partita migliore rispetto ad Amsterdam dove non si è visto l’Ajax».