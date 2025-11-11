Al-Riyadh, si cambia rotta anzi panchina! Esonerato Calleja, è partita la corsa alla successione: tra i desideri dei tifosi anche un ex tecnico di Serie A

Al-Riyadh, si cambia in panchina! Calleja sollevato dall’incarico, caccia al nuovo tecnici: tra i nomi sognati dai tifosi spunta un ex Serie A

L’Al-Riyadh ha deciso di cambiare rotta, comunicando l’esonero di Javier Calleja dalla panchina. L’avventura del tecnico spagnolo, arrivato in estate con l’ambizione di dare un salto di qualità alla squadra, si conclude anzitempo a causa di risultati non all’altezza delle aspettative. La squadra occupa il 12° posto in classifica con soli 8 punti ed è stata eliminata agli ottavi di King’s Cup. Il pareggio per 1-1 contro il Dhamk è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ecco cosa dice Calciosaudita.it



La corsa alla successione

La posizione di Calleja era già traballante, ma per il suo esonero si attendeva il via libera del “Comitato di Vigilanza Finanziaria” della Saudi Pro League, che verifica l’impatto delle operazioni di mercato (acquisti, cessioni ed esoneri) sui conti delle squadre. Ora, con il nulla osta, si apre la caccia al successore. Tra i desideri dei tifosi circolano i nomi di Patrik Vieira, già accostato in passato a squadre saudite, e Vítor Pereira, esonerato pochi giorni fa dal Wolverhampton e con il plus di conoscere già il calcio saudita, avendoci lavorato nel 2013 con l’Al-Ahli.



L’Al-Ittihad punta in grande: Deschamps per il 2026?

Intanto, l’Al-Riyadh si prepara ad affrontare l’Al-Ittihad alla ripresa del campionato dopo la pausa nazionali. Anche la società di Jeddah sta attraversando un’annata difficile, il cambio in panchina da Blanc a Sérgio Conceição non ha dato la svolta sperata. Con soli 11 punti in classifica (8° posto), ma qualificata ai quarti di King’s Cup, l’Al-Ittihad starebbe guardando al futuro con ambizioni ben più grandi. Secondo l’Equipe, la società campione d’Arabia Saudita in carica avrebbe messo gli occhi su Didier Deschamps per la stagione 2026/2027. L’attuale CT della nazionale francese, con contratto in scadenza a fine stagione, ha recentemente dichiarato di aver avuto contatti con squadre saudite, senza fare nomi. Un’ipotesi avvalorata dal fatto che, quasi certamente, lascerà la nazionale transalpina dopo il Mondiale, con Zidane pronto a prendere il suo posto.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

