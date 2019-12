Albertini: «Uno come Ibra serve sempre ma dipende dalle condizioni» VIDEO

Albertini, le parole dell’ex centrocampista di Milan e Barcellona all’evento Legends of Style presentato oggi

Arrivano anche le parole di Demetrio Albertini oggi presente all’evento Legends of Style a Milano.

«Bisogna pensare a cosa poter fare oggi per il futuro. Nelle ultime gare si è visto un Milan presente. Io dico che uno come Ibra nella valutazione è un giocatore che ci vuole, che ha esperienza. Credo che specialmente in Italia bisogna mixare esperienza e gioventù. Non faccio il dirigente, non so le cifre. Ancelotti è un allenatore con grandi capacità, in un mese e mezzo è ambiato tutto. Questa è l’incertezza del nostro calcio».