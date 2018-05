Alex Sandro, c’è l’interesse del Manchester United

Il Manchester United di José Mourinho vuole Alex Sandro: il club inglese è pronto all’offerta per l’esterno della Juventus

Il Manchester United vuole Alex Sandro. José Mourinho, tecnico dei Red Devils, avrebbe chiesto alla propria dirigenza di portare in Premier il 27enne esterno in forza alla Juventus e sarebbe pronto ad offrire ben 60 milioni di euro. Già in passato il calciatore era stato seguito da club inglesi, come il Manchester City e il Chelsea.

Il brasiliano è arrivato alla Juventus nel 2015 e fu acquistato dal Porto per 26 milioni di euro, una cifra a quel tempo ritenuta molto alta per un giocatore non conosciutissimo. Nel giro di un paio di stagioni, però, le ottime prestazioni in bianconero hanno fatto triplicare il suo valore. Lo United potrebbe comunque provare a far scendere il prezzo, inserendo nella trattativa Matteo Darmian, giocatore che piace alla Vecchia Signora.