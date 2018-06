Alex Sandro, lo United accelera: pronta l’offerta

Alex Sandro nel mirino del Manchester United: José Mourinho pronto a presentare un’offerta ufficiale alla Juventus

Il futuro di Alex Sandro potrebbe essere lontano dalla Juventus. Il giocatore non ha disputato un’ottima stagione, tanto da essere escluso dalle convocazioni del Brasile per i Mondiali di Russia, e quindi la società bianconera starebbe prendendo in seria considerazione la possibilità di cederlo, qualora arrivasse una cifra congrua: si parla di circa 50 milioni di euro.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, sul terzino ci sarebbe il forte interesse del Manchester United, che nelle prossime ore potrebbe presentare un’offerta ufficiale al club di Andrea Agnelli. Le due società sono già in contatto per un eventuale passaggio di Darmian e Torino e potrebbero dunque intavolare una doppia trattativa.