All or Nothing Juventus: il trailer ufficiale della serie bianconera. Cresce l’attesa per gli episodi che usciranno su Prime Video nel 2021

Cresce l’attesa per “All or Nothing: Juventus“, la docu-serie di Prime Video che uscirà nel 2021 e che racconterà storia e retroscena della stagione bianconera.

Amazon intanto ha diffuso già il trailer ufficiale della serie: i tifosi non stanno più nella pelle.