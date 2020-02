Massimiliano Allegri pronto a sedersi sulla panchina del PSG? Ecco le parole dell’ex allenatore della Juventus

Massimiliano Allegri tornerà ad allenare la prossima stagione, a un anno dal divorzio con la Juventus. Può essere il ricco PSG il nuovo club del tecnico livornese?

Il tecnico per il momento ha allontanato ogni voce riguardante il suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di RTL: «Se mi immagino alla guida del Psg? No, non sto ancora immaginando nulla».