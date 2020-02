Allegri PSG: «Io in Francia? Vedremo, nulla è impossibile nella vita»

Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport per parlare del suo futuro

Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport per parlare del suo futuro. Ecco le sue parole su un suo eventuale incarico al PSG: «Vedremo a giugno, ora sono in vacanza. Il PSG è una grande squadra, ha un allenatore importante come Tuchel che ha già fatto bene al Borussia Dortmund. Vedremo in Champions, sarà difficile. Nulla è impossibile nella vita».