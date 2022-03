Allegri Real Madrid, il retroscena: così è saltato l’arrivo del tecnico

Allegri Real Madrid: ecco com’è saltato l’affare. Il retroscena sul mancato approdo del tecnico nella capitale spagnola

Come ammesso a GQ, Allegri aveva firmato col Real Madrid prima del ritorno alla Juve. AS ha svelato i fattori decisivi del mancato affare. In primo luogo il tempismo: se Zidane avesse annunciato prima la sua partenza, la Juve non avrebbe avuto il tempo di convincere il tecnico a tornare. L’allenatore italiano è infatti rimasto in attesa di Florentino Perez e aveva già escluso l’Inter.

A maggio la svolta: dopo l’incontro tra Zidane e il Real, i Blancos hanno informato Allegri del via libera, ma il tecnico italiano, a quel punto, aveva già accettato l’offerta della Juventus. Allegri avrebbe guadagnato più di quanto guadagna ora in bianconero.