Massimiliano Allegri ha raccontato a Tiki Taka di essere lusingato dall’offerta del Real Madrid ma ha deciso di rimanere alla Juventus. Il tecnico bianconero ha parlato anche di mercato

Massimiliano Allegri ha parlato in collegamento dalla sua casa di Livorno durante il programma Tiki Taka in onda su Italia 1. Il tecnico della Juventus ha fatto le sue previsioni in merito alla prossima stagione e non solo ha confermato di aver ricevuto un’offerta dal Real Madrid ma anche di essere stato avvicinato dal Chelsea in passato.

Su Buffon: «Rimane la fortuna di averlo allenato. L’anno scorso insieme alla società ha deciso che sarebbe stato l’ultimo anno e così è stato. Il Mondiale gli ha rovinato i piani ma Gigi dopo l’infortunio ha finito bene la stagione sia mentalmente sia fisicamente e questo gli ha dato la spinta per continuare».

Sull’offerta del Real Madrid: «Perez mi ha chiamato? A casa non ha chiamato. Ho parlato con il Presidente Agnelli anche perché la Juventus è una grande squadra dove c’è un progetto importante. Per rispetto di tutto questo era giusto che declinassi l’offerta. Devo comunque ringraziare Perez e sono lusingato di essere stato accostato al più grande club al mondo. Abramovic? Andiamo troppo indietro, andiamo avanti».

Sulla prossima stagione: «Ancelotti? Il campionato italiano ha riconquistato un allenatore vincente. Dispiace per Sarri che ha fatto molto bene. Il Napoli lotterà ancora per lo Scudetto e probabilmente serviranno meno punti per la vittoria finale. L’Inter farà meglio visto che Spalletti conoscerà meglio la squadra. La Roma è invece una squadra solida. La Lazio potrà dare noia alle prime mentre il Milan è un’incognita, nel calcio non si sa mai».

Sul mercato: «La Juventus ha fatto un ottimo acquisto con Perin ma il titolare il Szczesny. Golovin? Mi dicono che è bravo. Mandzukic? Spero che resti. Cancelo? La Juventus si muove sempre bene sul mercato. Alla fine avrò una rosa competitiva per lottare su tutti i fronti. Icardi e Higuain? Sono due grandi centravanti. Difficile che prima del Mondiale ci siano grandi acquisti».

Sui cori dell’Under 15 contro il Napoli: «E’ una cosa inaccettabile per chi indossa la maglia della Juventus e per una questione di rispetto. Nei settori giovanili gli insegnanti che educano i ragazzi dal punto di vista dell’educazione e dello sport hanno un compito in più, ovvero quello di seguirli sui social. Sono sicuro è stata una bravata ma un conto è se queste cose rimangono nello spogliatoio, se fuoriescono non va bene. E’ importante un percorso di rieducazione».