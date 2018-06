Coro anti-Napoli, Juventus Under 15 “punita” dalla Figc

Il coro anti-Napoli intonato dalla Juventus Under 15 dopo la vittoria nella semifinale per lo Scudetto sta facendo parlare di sè da ieri

Il 3-0 inflitto dalla Juventus Under 15 ai pari età del Napoli è passato sotto traccia rispetto al brutto episodio cui si è assistito nel corso dei festeggiamenti all’interno dello spogliatoio. La Figc ha voluto stigmatizzare il coro «sarò con te e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore: Napoli usa il sapone» e “punire” i piccoli calciatori bianconeri. «La FIGC e la Juventus hanno condiviso per i ragazzi della formazione Under 15 bianconera un percorso formativo, che inizierà immediatamente nei giorni successivi alla gara in questione, sulle tematiche del rispetto dell’avversario e del corretto uso degli strumenti digitali» si legge nel comunicato diffuso tramite il sito della Federazione.

Nello stesso, inoltre, si legge che la Juventus ha pensato anche di ritirare la sua Under 15 dal torneo, ma ciò facendo avrebbe minato la regolarità del campionato. Sottolineando la gravità del fatto, soprattutto perchè avvenuta a livello del settore giovanile ma invitando i media stessi a rispettare i minorenni protagonisti dell’increscioso fatto. La speranza, dunque, è che tale episodio serva da lezione, soprattutto perchè si tratta dei campioni del domani.