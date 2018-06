La Juventus Under 15 ha festeggiato la vittoria sui pari età del Napoli in un modo che non fa onore ai calciatori del domani

La cultura dell’odio nei confronti di chi è diverso sembra che stia prendendo il sopravvento anche nelle giovani leve, nei calciatori e campioni del domani. Osservare quanto successo al termine della sfida tra Napoli e Juventus Under 15 per credere. I piccoli giocatori bianconeri hanno battuto i pari età per 3-0 nelle final four per lo Scudetto ma a far discutere sono stati soprattutto i festeggiamenti all’interno dello spogliatoio.

Ha fatto il giro del web il video in cui i giovani intonano svariati cori. Dopo il più classico dei «ce ne andiamo in finale», ecco lo scimmiottamento del canto che intonano solitamente i supporters napoletani al San Paolo: «Sarò con te e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone. Oh, oh, oh». Figli della nostra società, del non accettare altre realtà al di fuori di quella in cui si è cresciuti, della discriminazione territoriale che la fa da padrona sui campi di Serie A. Ma pensare che sia diventata caratteristica anche dei più piccoli, fa specie e dovrebbe farci pensare che forse qualcosa abbiamo sbagliato. Intanto la Juve twitta: «In seguito agli avvenimenti di Juventus-Napoli Under 15, il club si riserva di accertare con precisione i fatti e di decidere le relative sanzioni disciplinari nei confronti dei propri tesserati».