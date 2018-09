Le parole di Allegri alla vigilia della sfida di Champions League tra il Valencia e la Juventus, in programma domani sera

Max Allegri parla in conferenza stampa da Valencia alla vigilia della sfida di Champions League. Queste le sue parole: «L’episodio di domenica ha sorpreso tutti e secondo me anche lo stesso Douglas Costa. Ha chiesto scusa e pagherà con la squalifica. Potrà dimostrare con il suo consueto fair play che quello di domenica è stato un caso. La società non farà ricorso sulla sua squalifica. La scelta su di lui in campo domani sarà esclusivamente una questione tecnica. Dybala? Sta crescendo, domenica ha giocato bene, ho molti dubbi per domani e lasciar fuori qualcuno è difficile. Domani giocheranno sicuramente Bonucci e Chiellini, davanti uno tra Mandzukic e Dybala, laterali possono giocare Cancelo, Alex Sandro o Cuadrado. Bernardeschi è uno dei possibili candidati a giocare, ma devo ancora decidere».

Prosegue Allegri: «Il nostro obiettivo è quello di rimanere stabilmente nelle prime quattro in Champions League. Cominciamo dal vincere qui, in questi stadi complicati, partendo da Valencia. Se domani il risultato sarà positivo il cammino sarà agevole, con un pareggio saremo messi bene, in caso negativo il girone sarà in salita. Per far contare la seconda parte di stagione, bisogna fare bene nella prima. Dobbiamo arrivare al 30 dicembre in testa alla Serie A e avendo passato il turno di Champions. Siamo tra le favorite, ma la Champions è strana e basta poco per cambiare tutto. Cristiano Ronaldo è uno dei due giocatori più forti al mondo in questi ultimi anni. Ma non dimentichiamo che la Juve è arrivata 2 volte in finale. Siamo cresciuti in autostima e sappiamo che abbiamo più possibilità».