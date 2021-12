Juventus, traguardo importante per Allegri in Serie A

Nuovo traguardo per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha vinto 250 gare da allenatore in Serie A, di cui esattamente 150 con la Juve, grazie al successo per 2-0 conquistato oggi all’Allianz Stadium contro il Genoa.

Il tecnico bianconero diventa il secondo tecnico a raggiungere questo traguardo nell’era dei tre punti a vittoria dopo l’ex Carlo Ancelotti (275). A riportare il dato sull’allenatore della Juve è Opta via Twitter.