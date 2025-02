Allenamento Atalanta, recupero vicino per Lookman e Kolasinac in vista della gara contro il Brugge

Allenamento Atalanta, molto vicini al recupero Lookman e Kolasinac in vista della gara contro il Club Brugge. Ecco le ultime da Zingonia

L’Atalanta sorride in vista del Club Brugge dopo l’ultimo allenamento: Lookman e Kolasinac molto vicini al recupero, oggi per loro allenamento parziale in gruppo. Terapie per Maldini, Scalvini, Scamacca e Kossounou.

Allenamento mattutino completo per chi non ha giocato o giocato poco contro il Cagliari; seduta di “scarico”, invece, per chi è stato impiegato ieri pomeriggio con un buon minutaggio