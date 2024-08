Allenamento Atalanta, le NOVITA’ ODIERNE tra infortuni e preparazione in vista del match di Parma

Allenamento Atalanta, ecco le NOVITA’ ODIERNE dopo la sessione al Centro Bortolotti di Zingonia. La situazione attuale

Ritorno al lavoro in casa Atalanta al Centro Bortolotti, con delle novità dopo l’ultima sessione d’allenamento odierna.

Unico assente Scalvini alle prese con le terapie per il recupero. Per il resto Atalanta tutta in gruppo aspettando la sfida di Parma: che si terrà domenica allo stadio Tardini, aspettando altre nuove certezze.