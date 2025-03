Allenamento Atalanta, come si sta preparando la Dea per Firenze? Le novità da Zingonia

Allenamento Atalanta, come si sta preparando la Dea in vista della gara contro la Fiorentina? Ecco le ultime novità da Zingonia

A due giorni dalla 30ª giornata della Serie A Enilive 2024-25, che per i nerazzurri prevede il match contro la Fiorentina, in programma domenica 30 marzo alle ore 15.00 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, questo pomeriggio De Roon e compagni hanno sostenuto un allenamento pomeridiano al Centro Bortolotti. Dopo gli impegni con le rispettive Nazionali, Éderson e Lookman sono rientrati a Zingonia.

In casa Atalanta Retegui si è allenato individualmente in campo come Cuadrado e Kossounou, ma per Firenze le possibilità di Mateo sono minime (vedremo domani).

Sulemana si è allenato parzialmente in gruppo, terapie per Palestra, Posch, Scalvini e Gianluca Scamacca.

Domani, sabato 29 marzo, la squadra si allenerà nel primo pomeriggio al Centro Bortolotti a porte chiuse; a seguire la partenza per Firenze.