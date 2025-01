Allenamento Atalanta, come sta Giorgio Scalvini? Le ultime da Zingonia dopo la sessione pomeridiana

Allenamento Atalanta, le ultime novità a Zingonia per quanto riguarda gli infortuni. Cosa filtra sulle condizioni di Giorgio Scalvini

Atalanta subito a lavoro con l’allenamento pomeridiano di oggi. Ecco le novità tra infortuni, sessioni a Zingonia a tre giorni dalla sfida contro il Napoli.

Nessun problema per Scalvini: solo una semplice botta. Lavoro individuale per Cuadrado e Scamacca, mentre terapie per Kossounou