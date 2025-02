Allenamento Cagliari, novità sul fronte infortuni in vista della gara contro la Juve. Chi recupera Davide Nicola?

Allenamento Cagliari, novità per quanto riguarda gli infortuni in casa rossoblu in vista della gara contro la Juve. Ecco le ultime

Novità importanti in casa Cagliari dopo l’ultimo allenamento: ecco le ultime in vista della gara contro la Juve.

REPORT– Due giorni a Cagliari-Juventus, i rossoblù di mister Nicola sono scesi in campo al CRAI Sport Center per una nuova seduta di lavoro in vista della gara di domenica sera. Dopo un’attivazione tecnica, spazio alla tattica con prove di soluzioni di gioco e una serie di calci da fermo. Lavoro personalizzato per Kingstone, l’attaccante deve smaltire i postumi di una contusione al ginocchio sinistro.