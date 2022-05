Allenamento Lazio verso la Juve: Immobile lavora sul campo, Pedro c’è in vista dell’impegno coi bianconeri

Ciro Immobile migliora. Questa la notizia principale dell’allenamento odierno della Lazio, il penultimo prima della trasferta di Torino contro la Juventus. Il bomber ha svolto una corsa sul campo per testare la caviglia, ormai sgonfia. Persiste però un pò di dolore e quindi la rifinitura di domani sarà decisiva.

Pienamente recuperato Pedro che anche oggi, così come ieri, ha svolto l’intero allenamento in gruppo. Se Immobile non dovesse farcela le due alternative provate da Sarri nel ruolo di falso 9 sono Felipe Anderson, favorito, e Cabral.