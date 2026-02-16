Allenamento Milan, buone notizie per Allegri: Saelemaekers torna in gruppo! Le ultime verso la sfida col Como

Allenamento Milan, buone notizie per Allegri: Saelemaekers torna in gruppo! Le ultime dalla seduta odierna a Milanello verso la sfida col Como

Il Milan tira finalmente un sospiro di sollievo e ritrova un tassello fondamentale del suo scacchiere in vista dell’imminente turno infrasettimanale di Serie A. In una fase cruciale della stagione, dove la gestione delle energie psicofisiche e la profondità della rosa diventano fattori determinanti per restare ai vertici, arrivano conferme ufficiali e positive dal centro sportivo di Milanello: Alexis Saelemaekers è tornato pienamente a disposizione del gruppo. L’esterno belga, autentico jolly tattico apprezzato per la sua capacità di coprire l’intera fascia con dedizione e inesauribile spirito di sacrificio, ha svolto l’intera seduta di allenamento odierna insieme al resto dei compagni. Secondo quanto riferito dagli inviati di Sky Sport, il giocatore ha superato definitivamente i fastidiosi problemi fisici che lo avevano tenuto ai box nelle ultime settimane.

Il rientro dell’ex Bologna rappresenta un’ottima notizia per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, allenatore pragmatico e plurititolato, noto per la sua abilità nel leggere i momenti della partita e adattare il sistema di gioco alle esigenze dell’avversario, accoglie con grande favore il ritorno di un calciatore estremamente versatile. Il classe ’99 è infatti un elemento prezioso, capace di interpretare più ruoli con la stessa efficacia: può agire come ala pura nel tridente offensivo, garantendo copertura, oppure come esterno di centrocampo a tutta fascia o, all’occorrenza, come terzino bloccato. Questa duttilità assicura quell’equilibrio tra le due fasi che il mister dei Rossoneri considera imprescindibile.

La disponibilità di Saelemaekers per la sfida casalinga contro il Como, in programma mercoledì sera a San Siro, offre al Diavolo diverse soluzioni tattiche. Complice la necessità fisiologica di applicare un mirato turnover per far rifiatare i titolarissimi, il numero 56 potrebbe fin da subito insidiare una maglia da titolare. Il suo dinamismo sarà fondamentale per liberare l’estro di Rafael Leão, l’astro portoghese capace di spaccare le partite con le sue accelerazioni fulminee. Contro la formazione lariana, il club meneghino non può permettersi passi falsi: il recupero del belga aggiunge quella dose di affidabilità che spesso risulta decisiva contro squadre chiuse. Allegri scioglierà le ultime riserve solo dopo la rifinitura di domani, ma il giocatore scalpita.