Il Napoli continua ad allenarsi a Castel Volturno: ecco gli ultimi aggiornamenti su Lorenzo Insigne, infortunatosi contro il Genoa

Lorenzo Insigne continua le terapie a Castelvolturno. Ecco gli aggiornamenti dal report del Napoli.

«Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center. La squadra in avvio ha svolto riscaldamento e torello. Successivamente esercitazione tecnica e lavoro finalizzato al possesso palla individuale. Chiusura con partitella a campo ridotto e seduta aerobica. Terapie e palestra per Insigne».