Allenatore Cagliari, da Agostini a Pecchia e Iachini: i nomi sulla lista di Capozucca

Il Cagliari pensa al futuro e all’allenatore che siederà sulla panchina rossoblù: dalla conferma di Agostini a Pecchia e Iachini. Tutti i nomi

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione in casa Cagliari a una settimana esatta dalla retrocessione in Serie B. Per tentare l’immediata risalita nella massima serie, il Presidente Tommaso Giulini e il direttore sportivo Stefano Capozucca vanno alla ricerca di un allenatore che risponda a questo identikit: valido, con grande personalità, in grado di gestire il periodo nero vissuto dalla squadra che andrà a guidare.

Tanti i nomi presenti sull’agenda del dirigente sportivo rossoblù: da Pecchia a Iachini, da Andrea Sottil, ormai vicinissimo all’Udinese, all’ex Massimo Rastelli per arrivare ad Andreazzoli. Stando a quanto riportato dal quotidiano, l’ipotesi di una riconferma di Alessandro Agostini, al timone del Cagliari nelle ultime tre giornate di campionato dopo l’esonero di Walter Mazzarri, sembra non convincere la dirigenza.

