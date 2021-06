Allenatore Fiorentina: si va verso la chiusura con Italiano. I dettagli

Vincenzo Italiano si avvicina sempre di più alla panchina della Fiorentina: si va verso la chiusura dell’affare

Vincenzo Italiano è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. Come riporta Gianluca Di Marzio continuano i lavori in corso per sbloccare la trattativa, con grande fiducia per trovare l’intesa già in giornata.

La trattativa si potrebbe concludere già in giornata con l’annuncio previsto per domani. Dopo una lunga trattativa, la Fiorentina è vicina ad accogliere Italiano.