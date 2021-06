Con ogni probabilità il nuovo tecnico del Real Madrid sarà Carlo Ancelotti. I blancos dovrebbero chiudere a breve l’accordo

Come riporta il quotidiano spagnolo Marca il nuovo tecnico del Real Madrid sarà Carlo Ancelotti. La società madridista ha accelerato la chiusura dell’affare perchè non vuole aspettare ulteriormente per programmare la prossima stagione. Nelle prossime ore verrà annunciato il suo acquisto.