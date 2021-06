Allenatore Sampdoria: contatti positivi con D’Aversa. Le ultime

Allenatore Sampdoria: contatti positivi tra il club di Massimo Ferrero e Roberto D’Aversa. In settimana nuovo incontro. La situazione

In casa Sampdoria tiene banco la questione legata alla scelta del prossimo allenatore. Massimo Ferrero non ha ancora deciso a chi affidare la panchina blucerchiata dopo l’addio di Claudio Ranieri. Roberto D’Aversa è un nome caldo e in queste ore ci sono stati i primi contatti con i liguri.

Secondo quanto riporta Sky Sport, nelle ultime ore ci sarebbero stati alcuni contatti tra l’ex Parma e la società genovese. Sensazioni positive, tanto che le parti si dovrebbero aggiornare già mercoledì, giorno in cui potrebbero discutersi anche alcuni dettagli riguardo al futuro contratto del tecnico.

