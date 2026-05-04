Giampaolo post Cremonese Lazio: «Perderla all’ultimo mi è dispiaciuto profondamente, una sconfitta folle!». Le parole del tecnico

Intervenuto nel corso del postpartita di Cremonese Lazio, Marco Giampaolo ha commentato così la sconfitta rimediata dalla propria squadra nella 35^ giornata di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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SCONFITTA – «Il mio focus non sono questi dettagli! Il mio è aver perso una gara anche con errori che ci sono stati dal punto di vista tecnico. La squadra è partita un po’ contratta e ci sta in queste gare che si rivelano pesanti e folli. La Lazio ci è arrivata sulla palla e abbiamo subito gol, sconfitta folle, appunto, che fa malissimo. Ora riordiniamo le idee e ripristiniamo il morale».

GOL SUBITO – «Una volta preso il gol, devi cercare di reagire, ma è tutto folle ripeto! Te la devi prendere questa serata, te la porti a casa e ci lavori su. C’è poco da fare, ma mi dispiace tantissimo! I giocatori (anche con diversi errori) non vedono la giocata per esempio. La squadra si è estesa e ha speso energie fisiche e mentali».

DISPIACERE – «Aldilà del pareggio, mi è dispiaciuto profondamente perderla all’ultimo minuto. Mi ha lasciato addosso un’amarezza incredibile. Al netto delle difficoltà, non ci nascondiamo e l’ho presa come una batosta specie per i ragazzi. Ultimamente sono stati martoriati dal punto di vista mentale, bisogna entrare nella loro testa. Doveva finire pari e si va avanti».