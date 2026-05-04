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Sarri esulta dopo Cremonese Lazio: «I cambi ci hanno dato qualcosa di diverso, ora siamo in gruppo migliore!»

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Published

59 minuti ago

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L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro la Cremonese: le sue parole

Intervenuto nel corso del postpartita di Cremonese LazioMaurizio Sarri ha commentato così la vittoria ottenuta dalla propria squadra nella 35^ giornata di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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NUNO TAVARES E NOSLIN – «Nuno sta facendo bene da tempo, da quando è rientrato fa cose di alto livello! L’ho tenuto fuori perché gli dicevo che volevo un difensore esterno che sapeva spingere! Si è messo con disponibilità e sta facendo un girone di ritorno straordinario. Noslin quando chiamato in causa dà sempre quel qualcosa. Lui in certe situazioni di partita può fare l’attaccante centrale, in altri momenti è più utile da esterno».

CAMBI – «Abbiamo approcciato bene e preso in mano la partita con grande facilità anche nell’uscire da dietro! Ci mancava un pizzico di cattiveria negli ultimi 20 metri. Abbiamo avuto minuti di sbandamento e i cambi ci hanno dato qualcosa di diverso divenendo una squadra più sporca e pericolosa».

OBIETTIVO – «Era l’obiettivo già palese a inizio stagione quello di prendere un gruppo che aveva poche possibilità di inserirsi in zona Europa. Stagione? Travagliata, ma ora il gruppo ha uno spessore diverso rispetto a prima: forse migliori».

ROVELLA – «Rovella ha fatto una stagione disgraziata! Insomma, le operazioni, i dolori e i non allenamenti per mesi. La condizione attuale non è la sua massimale, ma è un buon inizio e ora potrebbe migliorare tanto. Giocando ti rendi conto di quanto ci è mancato!».

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