Sarri esulta dopo Cremonese Lazio: «I cambi ci hanno dato qualcosa di diverso, ora siamo in gruppo migliore!»

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro la Cremonese: le sue parole

Intervenuto nel corso del postpartita di Cremonese Lazio, Maurizio Sarri ha commentato così la vittoria ottenuta dalla propria squadra nella 35^ giornata di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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NUNO TAVARES E NOSLIN – «Nuno sta facendo bene da tempo, da quando è rientrato fa cose di alto livello! L’ho tenuto fuori perché gli dicevo che volevo un difensore esterno che sapeva spingere! Si è messo con disponibilità e sta facendo un girone di ritorno straordinario. Noslin quando chiamato in causa dà sempre quel qualcosa. Lui in certe situazioni di partita può fare l’attaccante centrale, in altri momenti è più utile da esterno».

CAMBI – «Abbiamo approcciato bene e preso in mano la partita con grande facilità anche nell’uscire da dietro! Ci mancava un pizzico di cattiveria negli ultimi 20 metri. Abbiamo avuto minuti di sbandamento e i cambi ci hanno dato qualcosa di diverso divenendo una squadra più sporca e pericolosa».

OBIETTIVO – «Era l’obiettivo già palese a inizio stagione quello di prendere un gruppo che aveva poche possibilità di inserirsi in zona Europa. Stagione? Travagliata, ma ora il gruppo ha uno spessore diverso rispetto a prima: forse migliori».

ROVELLA – «Rovella ha fatto una stagione disgraziata! Insomma, le operazioni, i dolori e i non allenamenti per mesi. La condizione attuale non è la sua massimale, ma è un buon inizio e ora potrebbe migliorare tanto. Giocando ti rendi conto di quanto ci è mancato!».