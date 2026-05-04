Hanno Detto
Sarri esulta dopo Cremonese Lazio: «I cambi ci hanno dato qualcosa di diverso, ora siamo in gruppo migliore!»
L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro la Cremonese: le sue parole
Intervenuto nel corso del postpartita di Cremonese Lazio, Maurizio Sarri ha commentato così la vittoria ottenuta dalla propria squadra nella 35^ giornata di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
NUNO TAVARES E NOSLIN – «Nuno sta facendo bene da tempo, da quando è rientrato fa cose di alto livello! L’ho tenuto fuori perché gli dicevo che volevo un difensore esterno che sapeva spingere! Si è messo con disponibilità e sta facendo un girone di ritorno straordinario. Noslin quando chiamato in causa dà sempre quel qualcosa. Lui in certe situazioni di partita può fare l’attaccante centrale, in altri momenti è più utile da esterno».
CAMBI – «Abbiamo approcciato bene e preso in mano la partita con grande facilità anche nell’uscire da dietro! Ci mancava un pizzico di cattiveria negli ultimi 20 metri. Abbiamo avuto minuti di sbandamento e i cambi ci hanno dato qualcosa di diverso divenendo una squadra più sporca e pericolosa».
OBIETTIVO – «Era l’obiettivo già palese a inizio stagione quello di prendere un gruppo che aveva poche possibilità di inserirsi in zona Europa. Stagione? Travagliata, ma ora il gruppo ha uno spessore diverso rispetto a prima: forse migliori».
ROVELLA – «Rovella ha fatto una stagione disgraziata! Insomma, le operazioni, i dolori e i non allenamenti per mesi. La condizione attuale non è la sua massimale, ma è un buon inizio e ora potrebbe migliorare tanto. Giocando ti rendi conto di quanto ci è mancato!».
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Verona: «Yildiz? Ha avuto una piccola infiammazione che può peggiore, migliorare, è un po’ una gestione. Sulla vicenda arbitri…» – VIDEO
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Verona: le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia del match di Serie A E’ tornata...