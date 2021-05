Allenatore Sampdoria, Ferrero alla ricerca dell’identikit giusto

Da oggi inizia ufficialmente il casting degli allenatori per la panchina della Sampdoria: qual è l’identikit del tecnico ideale per Ferrero

Massimo Ferrero, coadiuvato da Carlo Osti e Riccardo Pecini, inizierà oggi i casting per la panchina della Sampdoria. Tanti i nomi accostati per il post Claudio Ranieri, con mezza Serie A nelle stesse condizioni del club doriano.

Tra i più plausibili e altri più complessi, l’identikit del tecnico ideale per il presidente della Sampdoria è chiaro. L’essenziale è che abbia un ingaggio pari o, ancora meglio, inferiore al milione di euro (quanto offerto per il rinnovo di Ranieri), che abbia disponibilità a lavorare con i giovani per valorizzarli e generare quindi plusvalenze (cosa che Ranieri non ha fatto abbastanza, dal suo punto di vista) e, soprattutto, che non abbia pretese sulla campagna acquisti. Né per quanto riguarda le cessioni, né sugli acquisti.