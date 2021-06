Allenatore Sampdoria, Ferrero sbotta: «Assurdo spendere per il successore di Ranieri»

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ribadisce che non ha intenzione di pagare un indennizzo per liberare Dionisi dall’Empoli

Alessio Dionisi sembra essere il prescelto per la panchina della Sampdoria, ma c’è un ostacolo che appare insormontabile. Il presidente dell’Empoli non ha intenzione di liberare Dionisi senza ricevere in cambio un indennizzo. Massimo Ferrero, al Secolo XIX, ha ribadito di non essere disposto a pagare.

«Lo ribadisco, sarebbe anche assurdo non aver tenuto Ranieri, che chiedeva troppo, e ora spendere per avere il suo successore», ha dichiarato. Lo stallo sembra destinato a restare tale fino a che una delle due parti non cambi opinione oppure fino a che la Sampdoria non decida di virare verso un altro tecnico